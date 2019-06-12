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4 أضرار للحشيش على الصحة الإنجابية للزوجين.. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 م
4 أضرار للحشيش على الصحة الإنجابية للزوجين.. تعرف عليها الحشيش
كتب بيتر إبراهيم

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كشف فريق من الباحثين في جامعة ويسترن في لندن، أونتاريو ، كندا أن الحشيش مرتبط بانخفاض عدد الحيوانات المنوية، ويعوق التبويض ويقلل من احتمالات الحمل.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يطالب الفريق الآن بإجراء مزيد من الأبحاث حول كيفية تأثير الحشيش على الصحة الإنجابية ، خاصةً بسبب الاستخدام المتزايد في الولايات المتحدة والبلدان التي يتم فيها البيع للجمهور.

وفيما يلي أربع أضرار للحشيش يجب على الأزواج الذين يتطلعون إلى الحمل مراعاتها:

1. THC يؤثر على الأنسجة الإنجابية
 

رباعي هيدروكانابينول (THC) هو مركب ذو تأثير نفسي مسؤول عن النشوة ، والشعور "المرتفع" الذي يرتبط غالبًا بالحشيش.

وقد أظهرت الدراسات أن THC يعمل على مستقبلات لا توجد فقط في الدماغ ولكن في الأعضاء التناسلية لكل من الذكور والإناث.

2. الحشيش يخفض عدد الحيوانات المنوية
 

وجدت الدراسات السابقة أن نوعية السائل المنوي، وخصوبة الذكور ، يمكن أن تتأثر سلبا باستخدام الحشيش.

ووجدت دراسة أجريت عام 2011 أن الرجال الذين يدخنون الحشيش أكثر من مرة واحدة في الأسبوع قد انخفض إجمالي عدد الحيوانات المنوية لديهم بنحو 30%.

ونظرت دراسة أجريت في أكتوبر 2018 في عينات من السائل المنوي من أكثر من 400 رجل تم فحصهم بحثًا عن العقم، ووجدوا أن الرجال الذين استخدموا الحشيش مرة واحدة على الأقل كان لديهم حجم أقل وتناقص قدرة الحيوانات المنوية على الحركة.

كان الرجال أيضًا عرضة لخطر متزايد للحيوانات المنوية التي كانت بشكل غير طبيعي، والتي يمكن أن تؤثر على قدرتها على الوصول إلى البويضة واختراقها.

3. الحشيش يمكن أن يؤخر أو يمنع الدورة الشهرية
 

نظرت دراسة أجريت عام 2007 في مجلة صحة المرأة إلى أكثر من 200 امرأة ووجدت أن استخدام الماريجوانا في بعض الأحيان مرتبط بتأخير الدورة الشهرية لمدة تصل إلى ثلاثة أيام ونصف.

ووجدت دراسة أخرى أن مستخدمي الحشيش كانوا أكثر عرضة لاضطراب دورات الحيض، مما يعني عدم حدوث تبويض.

4. الحشيش يقلل فرص الحمل
 

بالنسبة للأزواج المصابين بالعقم، فإن التغييرات في وظيفة التبويض وعدد الحيوانات المنوية المرتبطة بتدخين الحشيش قد تزيد من صعوبة الحمل.

 

 


الحشيش

اضرار الحشيش على الخصوبة

اضرار الحشيش

التبويض

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