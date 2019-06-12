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19 شرطا للحصول على رخصة تشغيل منظومة نقل الغاز.. تعرف عليها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:00 ص
19 شرطا للحصول على رخصة تشغيل منظومة نقل الغاز.. تعرف عليها ضخ غاز - أرشيفية
كتبت – مروة الغول

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فى الأول من أغسطس سنة 2017،صدر القانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز فى مصر والتى تشمل أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وتسويق وتجارة الغاز بكافة صوره وأى أعمال متعلقة بها، وهناك مجموعة من المتطلبات الفنية الخاصة بترخيص مشغل منظومة نقل الغاز والتى كانت كالتالى..

1- قائمة تحتوى على جميع نقاط دخول وخر وج منظومة النقل بجميع خصائصها "الحد الأدنى والأقصى للسعات والضغوط" الضغط التشغيلى والكمية المسحوبة عند كل نقطة بالإضافة إلى المحتوى الحرارى ونوع /خصائص محطات القياس".

2 -قائمة تحتوى على جميع خطوط ومكونات منظومة النقل المطلوب تشغيلها بجميع خصائصها " الحد الأقصى للسعات والضغط التشغيلى، مواصفات خطوط الغاز مثل القطر الداخلى والخارجى، أطوالها، ارتفاعها عن مستوى سطح البحر والضغط التشغيلى ومتوسط الكميات المنقولة بالخطوات ومواصفات الضاغط".

3 -خريطة جغرافية لخطوط أنابيب منظومة النقل موضوع بها النطاق الجغرافى لممارسة النشاط، وجميع نقاط الدخول والخروج، والضاغط، والبلوف وأية نقطة أخرى متصلة بمنظومة النقل.

4.خريطة هيدروليكية لخطوط أنابيب منظومة النقل موضوع بها النطاق الجغرافى لممارسة النشاط، وجميع نقاط الدخول والخروج، والضاغط، والبلوف وأية نقطة أخر ى متصلة بمنظومة النقل، المحتوى الحرارى، ارتفاع خطوط الغاز عن مستوى سطح البحر، القطر الداخلى والخارجى لخطوط الغاز، الكميات والضغوط بالشبكة.

5 - كود استخدام منظومة النقل.

6 -مستند حيازة منظومة النقل / العقد الخاص بتشغيل وصيانة منظومة النقل بين مشغل منظومة النقل ومالكها.

7 -الخطة والإجراءات المتبعة للاتصال بأنظمة الاسكادا الخاصة بشركات التوزيع.

8 -الإجراءات / المنهجية / التقارير المستخدمة لمر اقبة مختلف الشاحنين لضمان التزاماتهم تجاه كود استخدام

منظومة النقل.

9 -الإجراءات الخاصة بخطة الطوارئ طوارئ تشغيلية وطوارئ خاصة بالخدمة.

10 - مقترح لمعايير مؤشر ات الأداء الخاص بإجراءات الجودة الفنية طبقا لمتطلبات التراخيص، كود النقل والمستندات الفنية المرفقة.

11- دليل خطة سياسة التشغيل والصيانة لمنظومة نقل الغاز.

12 - مستند خطة تطوير منظومة النقل والبنية التحتية لمدة 3 سنوات.

13 -مستند خاص بالخطة الفنية التفصيلية فيما يتعلق بأى مشروع خاص بسلامة ومر اقبة وتشغيل والتحكم بمنظومة النقل لمدة 3 سنوات.

14 -مستند خاص بالعملاء المسجلين لدى مشغل منظومة النقل موضوع بها بياناتهم التفصيلية.

15-نظام السلامة والصحة المهنية المتبعة.

16 -نظام فعال لإدارة البيئة المتبع.

17.سياسة خطة توصيل المستهلكين بشبكة منظومة نقل الغاز.

18.سياسة خطة توصيل المستهلكين وغرف البلوف والربط بنظام الاسكادا وبرنامج المحاكاة.

19.تفاصيل نظام سياسة خدمة العملاء.


الغاز

الغاز الطبيعى

اخبار الاقتصاد

سوق الغاز

ترخيص مشغل منظومة نقل الغاز

خطوط أنابيب منظومة النقل

نظام السلامة والصحة المهنية

سياسة التشغيل والصيانة لمنظومة نقل الغاز

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