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10 معلومات لا تعرفها عن "كلاشينكوف AK-47 " الذى ترغب روسيا بتصنيعه فى فنزويلا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:18 م
10 معلومات لا تعرفها عن "كلاشينكوف AK-47 " الذى ترغب روسيا بتصنيعه فى فنزويلا كلاشينكوف AK-47
كتبت فاطمة شوقى

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أعلنت مصادر روسية أنها كانت ترغب فى بناء مصنعًا للبنادق والذخيرة الهجومية كلاشينكوف (AK-47 ) فى فنزويلا إلا أن العقوبات الأمريكية وقفت أمامها ومنعتها من استكمال البناء.
 
ووفقا لوكالة "سبوتنك" على نسختها الإسبانية فهناك 10 معلومات لابد من معرفتهم عن كلاشينكوف AK-47
 
ايه كي 24
ايه كي 24
 
1 -  تم اختراع كلاشينكوف AK-47  فى عام 1946 مباشرة بعدما وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بعام فقط، ودخلت هذه الرشاشات فى خدمة الجيش السوفييتى فى 1949.
 
2 - واحد من الأسباب الرئيسية التى جعلت AK-47 أفضل رشاش أوتوماتيكى هو حقيقة أنه كان جامعا لكل الصفات المميزة للرشاشات المتوفرة آنذاك زمن تصميمه.
 
فهو يتضمن أفضل سمات ومميزات الرشاشين الأمريكيين M1 Grand وM1 carbine، ورشاش Remington طراز 8 المصمم من طرف جون برونينج، والرشاش الألمانى Sturmgewehr 44. 
 
3- تم تطوير وتعديل رشاشات AK-47 الأوتوماتيكية أكثر من أى رشاش آخر خلال الستين عاما الماضية.
 
4- يمكن إضافة قاذفة القنابل اليدوية إلى كالاشنيكوف AK-47
 
5-  يبلغ المدى الذى قد تصله طلقة من رشاش كالاشنيكوف 300 متر، إضافة إلى كونه دقيقا للغاية حتى من هذه المسافة البعيدة  بإمكانه إصابة هدف حتى من على بعد 800 متر.
 
6- يعرف كالاشنيكوف AK-47 بقوة إختراقه، حيث باستطاعة الرصاصة المنطلقة منه إختراق حتى الجدران والأبواب المعدنية للسيارات، وإصابة الأهداف التى تختبئ خلفها.
 
7- يعتبر سعر رشاش كالاشنيكوف رخيصا جدا، حيث أن مجرد تصليحه يكلف أكثر من اقتناء آخر جديد كليا، كما أنه أكثر رشاش أتوماتيكى يباع بطريقة غير شرعية .
 
8-  يعتبر رشاش كالاشنيكوف الرشاش الوحيد فى العالم الذى يسهل على الأطفال استخدامه دون أى عناء. وهذا هو السبب الذى يجعل هناك صور أطفال جنود أفارقة يحملون هذا النوع من الرشاشات.
 
9- يعتبر رشاش كلاشينكوف AK-47 الوحيد القادر على التغيير من الوضع الاتوماتيكى إلى الوضع النصف اتوماتيكى.
 
10 -  يعتبر رشاش كالاشنيكوف AK-47 الوحيد فى العالم التى تشتغل فى أى مكان من العالم، وفى جميع الظروف، سواء فى الماء، أو الرمل أو الوحل، يعمل رشاش كالاشنيكوف فى جميع الحالات.
 
 

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