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بالأسكندرية..

1.2مليون دولار قيمة تمويلات تحالف بنوك عالمية لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:51 م
1.2مليون دولار قيمة تمويلات تحالف بنوك عالمية لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور معمل تكرير- أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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التقى مسئول وزارة البترول والثروة المعدنية على هامش زيارته للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في المؤتمر الدولى حول الغاز الطبيعى في البحر المتوسط  والذى ينظمه مرصد الطاقة المتوسطى بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى مع ريجيه جان بول مونفرونت نائب رئيس بنك كريدى أجريكول الفرنسى ورئيس مجلس الأعمال المصرى الفرنسى عن الجانب الفرنسى.
 
وبحثت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال اللقاء نشاط البنك الفرنسى فى المساهمة فى تمويل المشروعات الكبرى بقطاع البترول ذات الجدوي الاقتصادية والذى يؤكد الثقة فى المناخ الاستثمارى الجاذب فى مصر فى ظل سياسة الإصلاح الاقتصادى الحالية ومشاركته مع  تحالف بنوك عالمية فى تدبير التمويل لمشروع توسعات معمل تكرير ميدور بالأسكندرية بقيمة 1.2 مليار دولار والجارى تنفيذه حالياً.
 
وأشاد نائب رئيس البنك بالتطور الملحوظ للاقتصاد المصرى والذى يأتى انعكاساً لما تم انجازه من إصلاحات ناجحة، لافتاً إلى أن النجاحات التي تحققت فى قطاع البترول والغاز تشجع البنك على الاستمرار فى ضخ التمويلات اللازمة للمشروعات البترولية الجديدة خاصة مع امتلاك هذا القطاع كافة عوامل النجاح وتنفيذه لرؤى واستراتيجيات واضحة للتطوير واستغلال الفرص الاستثمارية بشكل جيد.

البترول

الشركات الفرنسية

التكرير

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