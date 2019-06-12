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وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بسوريا بوساطة روسية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:22 م
وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بسوريا بوساطة روسية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
وكالات الأنباء

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أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، الجنرال فيكتور كوبتشيشين، أنه وبمبادرة من روسيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار بالكامل فى منطقة خفض التصعيد بإدلب بأكملها، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

وقال كوبتشيشين "بمبادرة من الجانب الروسي، ومن خلال وساطة روسيا وتركيا، تم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف تام لإطلاق النار فى كامل منطقة خفض التصعيد فى إدلب من 00.00 دقيقة فى 12 يونيو".

 

وتفيد التقارير إلى أنه بعد هذا الاتفاق تم تسجيل انخفاض فى عدد الهجمات التى يشنها المسلحون، حيث أنه خلال 12 يونيو، تم تسجيل قصفين فقط على بلدتى محردة وصوران فى محافظة حماة، وقوات الحكومة السورية متمسكة بالاتفاقيات التى تم التوصل إليها، ولم ترد على إطلاق النار.

 

بالإضافة إلى أنه فى 11 يونيو أطلق مسلحون النار على بلدات فى محافظة اللاذقية وحماة وحلب، وكذلك على الضواحى الشمالية لمدينة حلب.


روسيا

سوريا

بوتين

وقف اطلاق النار

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