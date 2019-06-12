وفد برازيلى بالقاهرة لفتح أسواق أمام صادرات العنب المصرى

قال الدكتور أحمد العطار ، رئيس الادارة المركزية للحجر الزراعى ،إن هناك وفد من سلطات الحجر الزراعى البرازيلى تزور مصر حاليا لفتح اسواقها أمام العنب المصرى لأول مرة .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن الوفد البرازيلى اجرى زيارة الى مزارع العنب ومحطات التعبئة ، والتعرف على المنظومة الجديد للحجر الزراعى المصرى فى تصدير المنتجات الزراعية .

وأكد " العطار" ، أنه قدم شرحا تفصيليا لأعضاء الوفد البرزيلى عن دور الحجر الزراعى فى منظومة فحص ومتابعة الصادرات المصرية، وقيام الحجر الزراعي بالالتزام بتنفيذ القرارات والقواعد والآليات الخاصة بمنظومة اعتماد وتكويد المزارع ومحطات ومراكز التعبئة، للتأكد من تطبيقها الممارسات الزراعية الجيدة مع زيادة التركيز على التحاليل المخبرية.