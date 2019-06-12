وفاة 31 طفلًا بالتهاب الدماغ الحاد فى الهند خلال 10 أيام

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أعلن مسئولون فى وزارة الصحة الهندية أن 31 طفلًا على الأقل لقوا حتفهم خلال الأيام العشرة الماضية فى شمال البلاد، جراء إصابتهم بالتهاب الدماغ الحاد الذى يُعتقد أن له صلة بمادة سامة عُثر عليها بفاكهة الليتشى.

وقال المسئولون - حسبما ذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية اليوم الأربعاء - إن الوفيات كانت فى مستشفيين بمقاطعة "مظفربور" بولاية "بيهار" المشهورة بوجود بساتين ليتشى خصبة فيها، مشيرين إلى أن معظم الأطفال عانوا من فقدان مفاجئ للجلوكوز في دمائهم.

وأضاف المسئولون أن 40 طفلًا آخرين على الأقل تلقوا العلاج في وحدات الرعاية المركزة بعدما اشتكوا من أعراض مماثلة.