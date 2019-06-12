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وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الثانوية العامة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:58 ص
وصول أسئلة امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان امتحانات الثانوية العامة امتحانات - أرشيفية
كتب ــ محمود طه حسين

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وصلت صباح اليوم الأربعاء، صناديق أسئلة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى إلى لجان سير امتحانات الثانوية العامة حيث تم تسليم وتسلم الصناديق من خلال مسئولى مراكز توزيع الأسئلة.

وشهدت سيارات نقل الأسئلة تأمينا كاملا من قبل الجهات المختصة لضمان وصول الأسئلة دون أى مشكلات.

وفى السياق ذاته، تتابع الغرفة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان السير على مستوى الجمهورية  وصول واستلام الأسئلة دون تأخير لفتح المظاريف فى مواعيدها.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2019، يوم 8 يونيو الجارى،  وتعقد  لـ669,749 طالب وطالبة، منهم 264,653 طالب وطالبة فى الشعبة الأدبية و118,071 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "رياضيات"، و268,938 طالب وطالبة فى الشعبة العلمية "علوم".

كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبا وطالبة، بمدارس المتفوقين فى 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالبا وطالبة (مكفوفين) فى 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طلاب وطالبات، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالبا وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالبا.

وبلغت عدد لجان النظام والمراقبة على مستوى الجمهورية 11 لجنة، كما بلغت لجان الامتحان بكل قطاع على مستوى الجمهورية 1817 لجنة سير مقسمة على 4 قطاعات كالتالى: 704 لجان سير بقطاع القاهرة، و377 لجنة سير بقطاع الإسكندرية، و389 لجنة سير بقطاع المنصورة، و347 لجنة سير بقطاع أسيوط.

وبلغت مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية 76 مركزاً، فيما بلغ عدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية 25 لجنة، كما بلغ عدد المشاركين فى لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية 156,371 مشاركا، وبلغت عدد الاستراحات المجهزة للمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات 896 استراحة.

 

 

 


امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2019

امتحان اللغة الانجليزية

امتحان اللغة الانجليزية 2019

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

اللغة الأجنبية الأولى للثانوية العامة

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