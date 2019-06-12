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وزير الداخلية: الجهود الدولية تتضافر لمحاصرة انتشار الإرهاب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:53 م
وزير الداخلية: الجهود الدولية تتضافر لمحاصرة انتشار الإرهاب جانب من اللقاء
كتب محمود عبد الراضي

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استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وزراء الداخلية والأمن فى دول (أوغنداـــ سيراليون ــــ الكونغو ـــ غانا ـــ بوروندى ـــ تشاد ـــ زامبيا- ليسوتو ) وذلك على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى الإفريقى الأول لمكافحة الفساد الذى يعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وتم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الأمنية ذات الإهتمـام المشتـرك حيث أكد الوزراء الضيوف على حرص أجهزة الشرطة فى بلادهم على الإستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الفساد وجرائم المال العام ، بالإضافة لتطلعهم إلى تعزيز قنوات الاتصال وآليات تبادل المعلومات ، وبخاصة فيما يتصل بالكيانات الإرهابية وتتبع مصادر تمويلها .

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، عن ترحيبه بزيارة نظرائه الأفارقة .. مؤكداً حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل مع الأجهزة الأمنية الأفريقية الشقيقة ، إنطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والإستقرار فى دول القارة ، مشيراً إلى أن الأوضاع الإقليمية الراهنة تستلزم تضافر الجهود الدولية لمحاصرة إنتشار الإرهاب والأيديولوجيات المتطرفة ، مؤكداً أن وزارة الداخلية المصرية على إستعداد كامل للتعاون المشترك فى مجالات التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات فى شتى مجالات العمل الأمنى ، لاسيما مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وغسل الأموال والجريمة الإليكترونية.

ورحب وزير الداخلية  خلال مشاوراته مع الوزراء الأفارقة بتوسيع إستفادة كوادر الشرطة الأفريقية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كافة المجالات الشرطية المطلوبة ، إلتزاماً من وزارة الداخلية بدعم أجهزة الأمن فى الدول الأفريقية الشقيقة وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية الملقاه على عاتقها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رئيس الإتحاد الأفريقى بالإهتمام البالغ والإنفتاح والتعاون مع دول القارة .

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الداخلية

وزير الداخلية

شرم الشيخ

مكافحة الفساد

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