وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأربعاء إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش اليوم إثر نصب كمين بضواحي منطقة حمام ريغة، بولاية عين الدفلى من القضاء على إرهابي مطلوب وضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف وقنبلة يدوية.

وأكد البيان أن هذه العملية التي لا تزال متواصلة، تأتي لتتعزز النتائج التي تحققها القوات المسلحة في تطهير البلاد من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الجزائر.