هيئة موانئ البحر الأحمر تتفق مع بتروتريد على إنشاء تنكات بميناء الزيتيات لجمع المخلفات

السويس – السيد فلاح

اجتمع اللواء بحرى أيمن صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر مع وفد من شركة بتروتريد برئاسة الدكتور وسيم وهدان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش مع وفد الشركة تفعيل بنود بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر والشركة لعملية تجميع وتداول المخلفات الزيتية والبترولية بموانئ الهيئة.

وتم الاتفاق على سرعة قيام شركة بتروتريد بإنشاء تنكات لاستقبال المخلفات البترولية ومياه السرتينة بميناء الزيتيات بالسويس، حيث يتم استغلال ميناء الزيتيات لاستقبال هذه المخلفات من السفن المترددة على الموانئ المجاورة له، وكذا سفن العابرة لقناة السويس، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع مع الشركة والبدء فى إنشاء هذه التنكات فورًا.