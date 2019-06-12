هارب من المؤبد يسقط فى قبضة ضباط تأمين 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

ألقت إدارة تأمين أكتوبر القبض على عاطل صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد، وبمواجهته آقر بصحة الحكم الصادر ضده، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتم ضبط المتهم أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين أكتوبر، لمتابعة الحالة الأمنية بالحي الثامن، بمدينة الشيخ زايد، فاشتبه رجال المباحث في أحد الأشخاص يدعى " محمد. ج " عاطل، وبالكشف الجنائي عليه، تبين أنه صادر ضده حكم بالسجن المؤبد في قضية قتل عمد.

وبمواجهة المتهم اعترف وآقر بصحة الحكم، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.