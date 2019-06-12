نيابة بنها تطلب تحريات المباحث حول واقعة ضبط عاطل حاول تهريب مخدرات لسجين

القليوبية-نيفين طه

أمرت نيابة قسم ثان بنها، تحريات المباحث الجنائية حول واقعة ضبط عاطل اثناء محاولته تهريب مواد مخدرة وضعها داخل زجاجة شامبو لمسجون بسجن بنها لبيان مدى علمه بدخول تلك المواد المخدرة من عدمه

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد تلقية بلاغا من النقيب أيمن سالم ضابط تنفيذ الأحكام بالقسم ، بضبط المدعو"محمد.ر"21 سنة، عاطل أثناء قيامة بزيارة المسجون "عماد.ح"المسجون علي ذمة القضية رقم 846 مخدرات جنح القسم.

وتم ضبطه بحوزته 28 قرص مخدر، و8 قطع من الحشيش المخدر، وذالك حال وضعهم داخل زجاجة شامبو، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1867 جنح القسم وتولت النيابة التحقيق.