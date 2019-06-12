نيابة المنصورة تحبس 4 بلطجية على ذمة التحقيقات لتعديهم بالضرب على مسجل خطر

الدقهلية - سارة الباز

قرر أحمد عيسى، مدير نيابة ثاني المنصورة بحبس المتهمين الأربعة في حادث شارع قناة السويس بالمنصورة جاء ذلك على خلفية قيام الأجهزة الأمنية بالدقهلية بإلقاء القبض على 4 بلطجية مسجلين خطر متهمين في حادثة شارع قناة السويس، لاعتدائهم على شخص آخر مسجل خطر أيضا، حيث تخفى المتهمون وراء اقنعة مستخدمين بندقية خرطوش وأسلحة بيضاء، للاعتداء عليه مما أسفر عن إصابته بكسور وجروح قطعية بالغة في أنحاء متفرقة من رأسه ووجهه وجسده، وطلقات خرطوش، نقل على إثرها لمستشفى الطوارئ بالمنصورة، وذلك ضمن تصفية خصومات بين المصاب وأحد الجناه، في خلاف سابق حيث قام المجنى عليه بإصابته بسلاح أبيض في وجهه.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء طارق الشحات مأمور قسم ثان المنصورة، يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم ثان المنصورة بقيادة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، من إلقاء القبض على 4 من الجناة في حادثة شارع قناة السويس ويدعى "أحمد. عبده.م.ع.ح" 23 عاما، بكالوريوس تجارة، الجاني الرئيسي في الواقعة والذي قام بإصابة المجني عليه "إيهاب. ا. س.ح" 40 سنة، بكسور وجروح بالسلاح الأبيض في أنحاء متفرقة من رأسه ووجهه وجسده، واشترك معه كل من المتهم "عبده. م.ع.ح" وبحوزته سلاح ناري بندقية خرطوش، و "عبد الرحمن. إ. ع"، و "عمر. ش" 22 عاما، طالب، فى ارتكاب الحادث، وتحرر المحضر رقم 5913 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2019.