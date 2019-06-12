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نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:29 م
نيابة أمن الدولة تجدد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس "محمد م"، و"عبد االرحمن ع" 15 يوما لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية رقم 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
كما أسندت النيابة إلى المتهمين نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

الانضمام لجماعة إرهابية

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جماعة الإخوان الإرهابية

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نيابة امن الدولة

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