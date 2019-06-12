سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:51 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 08:13 ص
ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل المدارس المصرية اليابانية
كتب ــ محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" أسماء الطلبة المقبولين مبدئيا بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد 2019/2020، الذين تقدموا للالتحاق بـ40 مدرسة في 23 محافظة.

وقالت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب الذين تنطبق عليهم شروط ومواصفات الالتحاق بالمدارس تباعاً وفقاً لاحتياجات المدارس، محدد بها مواعيد وأماكن عقد المقابلات الشخصية مع أولياء الأمور والطلاب.

وأضافت وحدة المدارس المصرية اليابانية بالوزارة، إنه في حالة عدم ثبوت صحة الأوراق المقدمة أو عدم الإلتزام بالموعد الذي سيرسل بالبريد الإلكتروني سيتم استبعاد الطفل واختيار الطفل التالي في قائمة الانتظار.

وكان قد تم فتح باب التقدم للطلاب فى المدارس المصرية اليابانية للعام الدارسى الجديد 2019/2020، يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2019، وذلك عبر الموقع الإلكترونى للوزارة والمدارس المصرية اليابانية.

 


التربية والتعليم

نتيجة المدارس اليابانية

نتيجة الطلاب المقبولين بالمدارس اليابانية

المدارس المصرية اليابانية

اسماء المقبولين بالمدار اليابابنية

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة