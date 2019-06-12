ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، قائمة أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، التي ضمت 13 طالبًا وطالبة مبصرًا وكفيفًا.

وتوجه الشيخ محمد الشحات، الوكيل الشرعي للمنطقة، وإبراهيم صديق، الوكيل الثقافي للمنطقة، بالتهنئة لأوائل الشهادة الإعدادية بمنطقة القليوبية الأزهرية، ولجميع الطلاب والطالبات الناجحين، مع التمنيات لهم بدوام النجاح والتفوق.

وقد حصل الطالب عبدالله وجبه عبدالله على المركز الأول، وريهام محمد إسماعيل متولي المركز الثاني، و فى المرتبة الثالثة كانت من نصيب الطالبة أحلام مهران عنتر حنفي، وأحمد فتحي حامد حصد المركز الرابع، والطالبة مريم أحمد ممتاز بالمركز الخامس، وأنس باعر السيد بالمركز الخامس مكرر، وهاجر عبد النبي أحمد بالمركز السادس، ومنة الله فاروق أبو النصر بالمركز السادس مكرر، وحسناء رجب عواد بالمركز السادس مكرر، وآية عمرو بالمركز السادس مكرر.

وبالنسبة للمكفوفين، حصلت الطالبة نسمة إيهاب ناصر سيد على المركز الأول، وأحمد سلامة سالم على المركز الثاني، وعبد الرحمن زكريا أحمد السيد على المركز الثاني مكرر.