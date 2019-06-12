نقابة الصيادلة تشيد بجهود "الداخلية" فى ضبط المتهمين بهدم صيدلية بالبحيرة

كتبت آية دعبس

وجه الدكتور كريم بدر حلمى، عضو لجنة إدارة نقابة الصيادلة الشكر لوزارة الداخلية لجهودها المكثفة فى سرعة ضبط 4 من المتهمين بحادث الهدم المؤسف الذى تعرضت له صيدلية فى البحيرة من قبل مالك العقار.

وشددت النقابة على دعمها الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تادية عملهم، مؤكداً أن النقابة على تواصل دائم مع صاحب الصيدلية لدعمه حتى يحصل على حقه القانونى.

وأكد أن النقابة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لغيرهم وعدم تكرارا الأمر، مطالباً بضرورة توفير الحماية للصيدليات حتى تستطيع تأدية عملها وخدمة المرضى.