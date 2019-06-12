نظام أكلك والوراثة أهم أسباب ارتفاع الكوليسترول فى الدم.. اعرف التفاصيل

كتبت فاطمة خليل

الكوليسترول في الدم هو مادة دهنية ينتجها الكبد بشكل طبيعي وتوجد في دمك، ولكن يمكن أن يصبح الكوليسترول مشكلة عندما يكون مرتفعا، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم وفقا لموقعhealth.



أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم تشمل بعض أسباب ارتفاع الكوليسترول في الدم ما يلي:

١- تناول كميات قليلة من الأطعمة التي تحتوي على دهون صحية - وهذا يزيد من تناولك للدهون غير المشبعة المتعددة وغير المشبعة الاحادية ، والتي تميل إلى زيادة نسبة الكوليسترول الحميد في الدم.

٢- تناول كميات كبيرة من الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة - مثل اللحوم الدهنية ومنتجات الألبان كاملة الدسم والزبدة وزيت جوز الهند وزيت النخيل ومعظم الأطعمة الجاهزة المقلية والمنتجات المخبوزة تجاريًا ، مثل الفطائر والبسكويت والكعك و المعجنات.

٣- انخفاض الألياف فى الطعام، وخاصة الألياف القابلة للذوبان ، التى يمكن أن تقلل من نسبة الكوليسترول الضار في الدم ومن الأطعمة التي تحتوي على الألياف الخضار والفواكه والحبوب الكاملة والمكسرات والبذور.

٤- الوراثة، قد يؤثر تاريخ عائلتك على مستوى الكوليسترول لديك، سيحصل بعض الأشخاص على نسبة عالية من الكوليسترول في الدم حتى لو اتبعوا نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازن قليل الدهون المشبعة والدهون غير المشبعة، قد يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى تناول دواء لخفض الكوليسترول كما هو موصوف من قبل الطبيب.