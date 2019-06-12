ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق داخل شقة فى الجمالية لحصر الخسائر

أمرت نيابة الجمالية، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق شب فى شقة سكنية بدائرة القسم دون وقوع إصابات، لحصر الخسائر والتلفيات ومعرفة أسباب الحريق.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الجمالية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم الجمالية، وتم الدفع بـ3 سيارات اطفاء، وتم فرض كردون أمنى وتمت محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات وتمت عملية إخماد الحريق.