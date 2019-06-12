نبيه برى: وضع لبنان الاقتصادى "دقيق" ويتطلب إصلاحات ورؤية شاملة

بيروت (أ ش أ)

أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن العلاج الأساسى للوضع الاقتصادى فى البلاد يكمن في العمل على وضع الإصلاحات الأساسية، التي يتضمنها مشروع الموازنة العامة على وجه الخصوص، موضع التنفيذ ، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادى العام فى لبنان "دقيق للغاية ويتطلب رعاية شديدة".

وقال برى - في تصريحات لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية في عددها الصادر اليوم الأربعاء، إن الموازنة ليست أرقاما فقط، وإنما هي رؤية اقتصادية شاملة، وضمن هذه الرؤية يأتى عمل المجلس النيابى الذى يعمل فى هذه المرحلة بوتيرة متسارعة.



وأضاف "إذا كنا - كقوى سياسية - مختلفين فى هذه المرحلة فالأوجب علينا أن نتفق لمواكبة وضع البلد" .. مشيرا إلى أن القوى السياسية ستعمل خلال جلسات مجلس النواب على مناقشة الموازنة والتعامل معها بطريقة علمية .. مؤكدا أن ما يتم الاختلاف عليه في النقاش سيُحسم بالتصويت.



وشدد رئيس المجلس النيابي على ضرورة حماية الصناعة اللبنانية من خلال فرض رسوم على الصناعات المثيلة للصناعات اللبنانية المستوردة من الخارج.

وكانت الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء سعد الحريري، قد انتهت أواخر شهر مايو الماضى، من مشروع موازنة 2019 بعد 20 جلسة عقدها مجلس الوزراء للتوافق على إجراءات للتقشف وخفض الإنفاق العام وتقليص النفقات، وأحيل المشروع إلى المجلس النيابي الذي يقوم حاليا بدراسته.



وتأخر إعداد موازنة 2019 بسبب الخلافات العميقة بين القوى السياسية اللبنانية والتى تسببت فى تأخير تشكيل الحكومة على مدى نحو 9 أشهر (من مايو 2018 وحتى 31 يناير 2019).