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نائب محافظ القليوبية: المراكز التكنولوجية تسهل الخدمات المقدمة للمواطن

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 م
نائب محافظ القليوبية: المراكز التكنولوجية تسهل الخدمات المقدمة للمواطن جانب من الجولة
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، يرافقها اللواء مجدى الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق، والمهندسة رضا محمد مشرفة المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة بتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه التدريب على المنظومة الجديدة التي تقوم بها وزارة التخطيط للبدء بتطبيقها، وذلك للتحول التكنولوجي فى إصدار التراخيص مما سيعمل على تسهيل الخدمة للمواطنين وعدم تزويرها ومنع التعامل المباشر بين طالب الخدمة وتحقيقاً للشفافية .

وتابعت نائب المحافظ، تنفيذ التدريب وفقاً للخطط الموضوعة وتابعت المتدربين أثناء عمليات الإدخال وتنفيذ البرنامج، ووجهت بتوفير كافة الوسائل والتسهيلات وإزالة أية عقبات للوصول إلى المستوى اللائق.

وأشارت نائب محافظ القليوبية، إلى أهمية هذا التحول، وقامت بعقد اجتماع مع مسئول الإدارة الهندسية لتوضيح الهدف من البرنامج وسرعة إعداد قاعدة البيانات التراكمية للاستفادة منها فى ميكنة كافة الخدمات، موضحة أن خطة الدولة تهدف للتحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للمواطن لتسهيل الاجراءات وتقليل زمن تقديم الخدمات.

 


اخبار القليوبية

نائب محافظ القليوبية

المراكز التكنولوجية بالقليوبية

شبرا الخيمة

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