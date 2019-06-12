موسكو: واشنطن لم ترسل إشارات محددة بشأن اجتماع بوتين وترامب خلال قمة العشرين

موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجي ريابكوف، إن واشنطن لم ترسل إلى موسكو إشارات محددة بشأن اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين فى (أوساكا).

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم الأربعاء، عن ريابكوف قوله تعليقا على تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، والتي أكد فيها أن الرئيس الأمريكى يعول على لقاء بوتين والرئيس الصيني شي جين بينج في (أوساكا): "لا نرى أي إشارات محددة، باستثناء ما نسمعه من حين لآخر من ممثلي الولايات المتحدة".



وأضاف "أن الاتصالات على هذا المستوى لا يجري إعدادها بتعليقات كلامية فضفاضة، إنها تتطلب جهودا دبلوماسية محددة".. مؤكدا أنه لا يوجد أي نشاط من الجانب الأمريكي في هذا الشأن.

