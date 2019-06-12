سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:07 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

منظمة الصحة العالمية: الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:02 ص
منظمة الصحة العالمية: الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب منظمة الصحة العالمية - أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت منظمة الصحة العالمية، إن واحدا من كل خمسة أشخاص فى مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب ثنائى القطبية أو انفصام فى الشخصية، فيما يعانى كثير منهم من أشكال حادة من هذه الأمراض العقلية.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، إن هذه النتائج تسلط الضوء على التأثير بعيد المدى للأزمات الناجمة عن الحرب فى بلدان مثل أفغانستان والعراق وجنوب السودان وسوريا واليمن، وإن الأرقام أعلى بكثير منها فى وقت السلم حين يعانى واحد من كل 14 شخصا تقريبا من شكل من أشكال المرض العقلى.

وقال فريق البحث "نظرا للعدد الكبير لمن هم بحاجة للمساعدة وللضرورة الإنسانية التى تحتم تقليل المعاناة، هناك حاجة ملحة لتدخلات قابلة للتطوير فى مجال الصحة العقلية من أجل التعامل مع هذا العبء".

وقال مارك فون أوميرين، وهو مختص فى الصحة العقلية بمنظمة الصحة العالمية وشارك فى البحث، إن النتائج "تضفى مزيدا من الثقل على الدعوة إلى استثمار عاجل ومستدام كى يكون الدعم فى مجال الصحة العقلية والنفسية متوافرا لجميع من يحتاجونه ممن يعيشون وسط صراعات أو عاشوا وسطها".

وتشير أرقام الأمم المتحدة، إلى أنه فى عام 2016، سجل عدد الصراعات المسلحة الدائرة أكبر مستوى على الإطلاق إذ بلغ 53 صراعا فى 37 دولة وكان 12 بالمئة من سكان العالم يعيشون فى مناطق حرب، ومنذ الحرب العالمية الثانية اضطر 69 مليون شخص تقريبا للفرار من الصراع والعنف.

وأجرى دراسة منظمة الصحة العالمية عن الصحة العقلية والحرب فريق من الباحثين من المنظمة ومن جامعة كوينزلاند فى أستراليا ومعهد المقاييس الصحية والتقييم فى جامعتى واشنطن وهارفارد فى الولايات المتحدة، فيما نشرت دورية لانسيت الطبية هذه النتائج التى تم التوصل إليها بعد تحليل أبحاث من 129 دراسة وبيانات من 39 دولة تم إصدارها بين عامى 1980 و2017.

وغطت الدراسة مناطق شهدت صراعات فى السنوات العشر الأخيرة وصنفت الأمراض العقلية لثلاث فئات: طفيفة أو متوسطة أو حادة، ولم تتطرق الدراسة إلى الكوارث الطبيعية والطوارئ الصحية العامة مثل مرض الإيبولا، ووجدت الدراسة أيضا أن معدلات الاكتئاب والقلق فى مناطق الصراع تزيد مع تقدم العمر وأن الاكتئاب أكثر شيوعا بين النساء عنه بين الرجال.

 


منظمة الصحة العالمية

الحرب العالمية الثانية

الامراض العقلية

الامراض الناتجة عن الحروب

الكوارث الطبيعية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة العالمية تحتفل باليوم العالمى للمتبرعين بالدم تحت شعار "تزويد الجميع بدم مأمون"

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:23 م

الصحة العالمية تسعى إلى القضاء على سرطان عنق الرحم فى إفريقيا

الإثنين، 10 يونيو 2019 12:06 م

منظمة الصحة العالمية: منظومة التأمين الصحى الجديد تراعى الفئات غير القادرة

الأحد، 09 يونيو 2019 11:19 ص

منظمة الصحة العالمية: أكثر من مليون شخص عرضة للإصابة بالأمراض الجنسية يوميا

الجمعة، 07 يونيو 2019 02:22 م

منظمة الصحة العالمية تحذر: مليون إصابة يوميا بالأمراض المنقولة جنسيا

الخميس، 06 يونيو 2019 06:48 م

"الصحة العالمية": 420 ألف شخص يموتون سنويا بسبب تلوث الطعام

الخميس، 06 يونيو 2019 02:38 م

الصحة العالمية تقدم شحنة من الأنسولين إلى ليبيا

السبت، 01 يونيو 2019 01:26 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

كل ما تريد معرفته عن الفينيقيين.. الشعب الأرجوانى أشهر تجار التاريخ

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

الغاز الطبيعى يصل 66 منطقة جديدة فى خطة البترول حتى عام 2020

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

4 أرقام مهمة عن معدل التضخم فى مصر.. تعرف عليها

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

المنتخب يكتفي بمران وحيد اليوم استعداداً لودية تنزانيا غداً

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

تعرف على أبرز خسائر قطر خلال العامين الماضيين من المقاطعة العربية

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

صور.. توقف شفاط المنزل فاكتشف ثعبانا ضخما.. اعرف القصة؟

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

شاهد.. آخر تجهيزات الملاعب المضيفة لأمم إفريقيا وسعتها الجماهيرية

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

استلام 3 ملايين و174 ألف طن قمح محلى من المزارعين

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

انخفاض معدل المواليد لـ24.5 مولود فى الألف خلال 2018

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات مصر والعواصم العربية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة