وذكرت الشرطة -وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية - أن مسلحين اثنين على الأقل أطلقا النار من سيارة على أفراد القوات أثناء قيامهم بدورية أمنية بقرية "أنانتناج" وأن القوات ردت بإطلاق النار ما أسفر أيضا عن مقتل متمرد.

وأضافت أن القوات طوقت المنطقة وأطلقت عملية بحث عن المشتبه الثاني.

يشار إلى أن باكستان والهند تتنازعان السيادة الكاملة على إقليم "كشمير" منذ استقلالهما عن بريطانيا عام 1947، ويوجد حاليا شطر هندى باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستانى باسم "آزاد جامو وكشمير".