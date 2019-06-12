معاينة النيابة فى حادث سقوط موظف من سطح عقار بمدينة نصر: أثار دماء فى شقته

كتب ـ كريم صبحى

كشفت معاينة أحمد مرسى وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية علاء على، عقب مناظرة جثة موظف سقطت من سطح أحد العقارات فى مدينة نصر، أن المتوفى كان يقيم فى شقة بالعقار الذى سقط منه، وبمعاينتها وجدت أثار دماء فى أنحاء متفرقة من الشقة.

وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أنه لم يعانى من أى أمراض نفسية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول المجنى عليه العقار قبل الحادث بساعات ليأمر المستشار أحمد مرسى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أن الحادث انتحار أم به شبهة جنائية.

البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بسقوط شخص من سطح أحد العقارات من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل موظف فى مركز طبى، بالعقار الذى سقط منه، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.