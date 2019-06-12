سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

معاينة النيابة فى حادث سقوط موظف من سطح عقار بمدينة نصر: أثار دماء فى شقته

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:29 ص
معاينة النيابة فى حادث سقوط موظف من سطح عقار بمدينة نصر: أثار دماء فى شقته سقوط شخص من أعلى عقار-أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت معاينة أحمد مرسى وكيل أول نيابة مدينة نصر بسكرتارية علاء على، عقب مناظرة جثة موظف سقطت من سطح أحد العقارات فى مدينة نصر، أن المتوفى كان يقيم فى شقة بالعقار الذى سقط منه، وبمعاينتها وجدت أثار دماء فى أنحاء متفرقة من الشقة. 
 
وبسؤال أهلية المتوفى أكدوا أنه لم يعانى من أى أمراض نفسية، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين دخول المجنى عليه العقار قبل الحادث بساعات  ليأمر المستشار أحمد مرسى بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة لبيان أن الحادث انتحار أم به شبهة جنائية. 
 
البداية كانت بتلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا بسقوط شخص من سطح أحد العقارات من الطابق التاسع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين من التحريات والتحقيقات، أن المجنى عليه يبلغ من العمر 45 سنة، يعمل موظف فى مركز طبى، بالعقار الذى سقط منه، فتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

نيابة مدينة نصر

انتحار

جريمة الانتحار

سقوط شخص من عقار

جريمة مدينة نصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة