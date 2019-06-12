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مطار القاهرة يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:34 ص
مطار القاهرة يستقبل الوفود الأفريقية المشاركة فى منتدى مكافحة الفساد مطار القاهرة
كتبت رحاب نبيل

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توافد على مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، كبار الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد، والذى انطلقت فعالياته اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ، ويستمر على مدار يومين، تحت عنوان "التنمية تبدأ بالنزاهة".

وقالت مصادر مطلعة، إن المطار استقبل خلال الساعات الماضية، وفود أفريقية رفيعة المستوى، من دول ( الصومال ونيجيريا ونامبيا وغنينا ومالي وجزر القمر وجيبوتي والسنغال)، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب 2 بمطار القاهرة، وغادروا مباشرة على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى شرم الشيخ

وتستضيف القاهرة المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، ويعكس المنتدى استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.


المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد

شرم الشيخ

مطار القاهرة

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