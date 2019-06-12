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مصر للطيران تنقل 2500 راكبا من الوفود الأفريقية المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:30 م
مصر للطيران تنقل 2500 راكبا من الوفود الأفريقية المشاركة بمنتدى مكافحة الفساد مصر للطيران تنقل 2500 راكبا من الوفود الأفريقية
كتب رحاب نبيل

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نقلت الشركة الوطنية مصر للطيران، ما يقرب من 2500 راكباً من الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد من مختلف الدول، والذى تنطلق فعالياته اليوم بمدينة السلام شرم الشيخ، ويستمر على مدار يومين، تحت عنوان "التنمية تبدأ بالنزاهة".

وسيرت مصر للطيران، خلال هذه الفترة على مدار يومين ماضيين، 26 رحلة منتظمة وإضافية لنقل تلك الوفود الأفريقية المشاركة في المنتدى، ولم يقتصر دور الشركة فقط على كونها الناقل الرسمي لهذا الحدث، بل حرصت الشركة على التواجد بمقر المنتدى لتقديم خدماتها وعروضها التسوقية فضلاً عن توفير كافة التسهيلات الخاصة بحجز واصدار تذاكر السفر وتذليل كافة الاجراءات للساده ضيوف المؤتمر.

 

وتستضيف القاهرة المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد، وذلك بمبادرة مصرية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى يناير 2018 أثناء رئاسته وفد مصر فى مؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي، ويعكس المنتدى استعداد مصر للتعاون مع دول القارة الأفريقية فى نقل الخبرات والتجارب والممارسات الناجحة في مجال مكافحة الفساد، والذي حققت مصر فيه إنجازات ملموسة شهد بها عدد من المؤسسات الدولية.

 

                                                                                                      

 

 


مصر للطيران

منتدي مكافحة الفساد

شرم الشيخ

مؤتمر مكافحة الفساد

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