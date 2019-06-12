مصرع وفقدان 63 شخصا جراء الأمطار الغزيرة جنوب الصين

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أعلنت السلطات الصينية ، اليوم الأربعاء عن مصرع 49 شخصا ، وفقدان 14 آخرين ، جراء هطول الأمطار الغزير الذى ضرب جنوب البلاد أوائل شهر يونيو الجارى.

وبثت شبكة " إيه بى سى" الإخبارية الأمريكية بيانا صادرا عن "لجنة التقليل من آثار الكوارث " أشار إلى أن أكثر من 7 آلاف منزل قد انهارت ، فيما تم إجلاء نحو 300 ألف شخص من منازلهم، وقدرت الخسائر الاقتصادية "المباشرة " بـ 4ر1 مليار دولار أمريكى.

وأوضحت اللجنة فى بيانها أن الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن الأمطار أثرت على قرابة أربعة ونصف مليون شخص في ثمانية مقاطعات صينية.