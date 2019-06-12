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مصرع وفقدان 63 شخصا جراء الأمطار الغزيرة جنوب الصين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:03 م
مصرع وفقدان 63 شخصا جراء الأمطار الغزيرة جنوب الصين فيضانات
أ ش أ

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أعلنت السلطات الصينية ، اليوم الأربعاء عن مصرع 49 شخصا ، وفقدان 14 آخرين ، جراء هطول الأمطار الغزير الذى ضرب جنوب البلاد أوائل شهر يونيو الجارى.
وبثت شبكة " إيه بى سى" الإخبارية الأمريكية بيانا صادرا عن "لجنة التقليل من آثار الكوارث " أشار إلى أن أكثر من 7 آلاف منزل قد انهارت ، فيما تم إجلاء نحو 300 ألف شخص من منازلهم، وقدرت الخسائر الاقتصادية "المباشرة " بـ 4ر1 مليار دولار أمريكى.
وأوضحت اللجنة فى بيانها أن الفيضانات والانهيارات الأرضية والطينية الناجمة عن الأمطار أثرت على قرابة أربعة ونصف مليون شخص في ثمانية مقاطعات صينية.


الصين

أمطار غزيرة

فيضانات

الخسائر الاقتصادية للصين

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