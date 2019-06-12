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مصرع شخص أثناء فض مشاجرة بالدخيلة فى الإسكندرية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:31 م
مصرع شخص أثناء فض مشاجرة بالدخيلة فى الإسكندرية جثه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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لقى شخص مصرعه فى مشاجرة غرب الإسكندرية وتم نقله إلى أحد المستشفيات ولفظ أنفاسه الأخيرة .

البداية تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطاراً من مأمور قسم شرطة الدخيلة، بورود من أحد المستشفيات تفيد بوصول شخص يدعى "محمد. ع. ف"، مصاب بجرح قطعى أسفل القفص الصدرى، بإصابة بالغة.

وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة الدخيلة إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص حدوث مشاجرة بشارع ميدان، دائرة القسم، بين كلاً من الطرف الأول "م. ط. م"، مقيم بمنطقة الدخيلة الشمعدان، والطرف الثانى "م. ال. ع"، و"أ. ال. ع"، و"أ. م. ع"، و"ن. أ. م"، و"ر. أ. م"، و"ن. م. ع"، جميعهم مقيمين بالهانوفيل.

وأسفرت تحريات ضباط البحث الجنائى بقسم شرطة الدخيلة، برئاسة المقدم نعمان أبو السعد، بأن سبب المشاجرة وجود نسب بين الطرف الأول وأبنه المتهمة السادسة وتم فسخ الخطوبة فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة على أثر تدخل عدد من أهالى المنطقة لفض الاشتباك بينهما، ومنع العائلات من التشاجر.

وأكدت التحريات بأن المتهم الثانى قام بطعن أحد الشباب ويدعى "محمد. ع. ف"، أثناء فض المشاجرة بين الطرفين الأول والثاني، بسلاح أبيض "مطواه"، أسفل القفص الصدرى، محدثًا إصابة المنوه عنها وعلى أثرها تم نقلة إلى المستشفى المشار إليها ولكنة لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصولة.

أخطرت النيابة العامة، وتحرر محضر جنح الدخيلة، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة "تم النقل"، وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 

 

 

 


الاسكندريه

مصرع شاب فى مشاجرة

غرب الاسكندرية

مامور قسم شرطة الدخيلة

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