مصادر بلجنة واضعى امتحان الانجليزى للثانوية العامة: الأسئلة من كتاب المدرسة

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر فى اللجنة الفنية لواضعى امتحان اللغة الانجليزية لطلاب الثانوية العامة، أن أسئلة الامتحان من كتاب المدرسة وسهلة ومباشر.

وأضافت المصادر، أنه عن شكاوى بعض الطلاب من الطبيعى أن تكون جزئيات تتعلق بمستوى الطالب المتوسط وليس من الطبيعى أن يتفق جميع الطلاب على سهولة الأسئلة.

وأوضحت المصادر، أن الامتحان خاطب كل المستويات المعرفية للطلاب وركز على الأحداث الجارية باستخدام جمل من المنهج مشددة على أنه لا توجد أسئلة تعجيزية.

وأشارت إلى أن إحدى الجزئيات الاختيارية فى الامتحان أشارت إلى نادى ليفربول ومو صلاح، دون تفاصيل.