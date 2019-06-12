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مش بس عند الكبار ..أسباب شائعة لآلام الظهر عند الأطفال أولها شنطة المدرسة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:10 م
مش بس عند الكبار ..أسباب شائعة لآلام الظهر عند الأطفال أولها شنطة المدرسة ألم الظهر عند الأطفال
كتبت فاطمة خليل

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آلام الظهر من المشاكل الصحية الشائعة عند الكبار، هذه الآلام تطال الأطفال، خاصة خلال فترة المراهقة، ومن أسباب آلام الظهر لدى الأطفال الوقوف والجلوس بطريقة غير مناسبة وحمل الحقيبة المدرسية الثقيلة بطريقة خاطئة، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب ألم الظهرعند الأطفال، وفقاً لموقع Better Health .

اسباب الم الظهر
اسباب الم الظهر

أسباب آلام الظهر عند الأطفال
 

في حين أن حادثة واحدة يمكن أن تسبب إصابة مفاجئة في العمود الفقري، فإن آلام الظهر المستمرة تتحكم عدة عوامل بها تعمل مجتمعة على الشعور بألم فى الظهر.

-قد تؤدي الإصابات الطفيفة نتيجة للرياضة والألعاب العادية إلى تشنج العضلات، لذلك قد تضطر بعض عضلات الظهر إلى العمل بجدية أكبر من غيرها، هذا يمكن أن يسبب التعب والألم فى الظهر.

السمنة من اسباب الم الظهر عند طفلك
السمنة من اسباب الم الظهر عند طفلك

-يمكن أن يتسبب الوقوف والجلوس بطريقة خاطئة في الشعوربألم الظهر، وهناك أسباب متعددة يمكن أن تسبب آلام  الظهرعند الأطفال  ومن بينها :

- آلام الظهر أكثر شيوعا في الإناث.

- الأطفال في عمر 12 عامًا أو أكثر يعانون من آلام الظهر أكثر من الأطفال الصغار.

-السمنة وتأثيرها على الظهر والعضلات.الحقائب المدرسية الثقيلة التى تحمل على كتف واحد أو في يد واحدة.

اسباب الم الظهر عند الاطفال الحقيبة
اسباب الم الظهر عند الاطفال الحقيبة

-نمط الحياة المستقرة (كثرة الجلوس)، مثل الجلوس أمام التلفزيون أوالكمبيوتر.

-الإصابات الناجمة عن الرياضة القوية مثل كرة القدم أو ركوب الخيل، والرياضات التي تعتمد على المرونة مثل الجمباز أو الرقص، والرياضات القوية مثل رفع الأثقال أو التجديف.

-إصابات الأنسجة الرخوة ، مثل الالتواء

-الرياضات التنافسية التي تتطلب تدريبات مكثفة - على سبيل المثال، عضلات الفخذ المشدودة يمكن أن تسبب ألم أسفل الظهر.


اسباب الم الظهر

الم الظهر

الم الظهر عند الاطفال

اسباب الم الظهر عند الاطفال

آلام الظهر

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