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مستشار رئيس الحكومة اللبنانية: الحريرى رجل دولة ويُغلّب المصلحة الوطنية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:28 م
مستشار رئيس الحكومة اللبنانية: الحريرى رجل دولة ويُغلّب المصلحة الوطنية رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى
أ ش أ

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قال الدكتور عمار حورى مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، إن رئيس الوزراء سعد الحريرى، بإعلانه خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده بالأمس أنه لن يقف صامتا على أى محاولة للمساس بالدستور، تحدث كرجل دولة يحرص على أن يُغلّب المصلحة الوطنية اللبنانية على أى مصلحة أخرى ضيقة.
وأشار حورى – فى مداخلة له اليوم الأربعاء لإذاعة (صوت لبنان) – إلى أن الحريري قدم توصيفا واقعيا للأزمات التي شهدها لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية، واستعرض حالة الغضب في الشارع وداخل الوسط الذي ينتمي إليه.
وأكد أن رئيس الحكومة حريص بقوة على التمسك بنهج الاعتدال واتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية) وصيغة العيش المشترك بين جميع الطوائف واللبنانيين والمناصفة الدستورية في إدارة شئون الحكم.
وأضاف: "الحريري أعلن صراحة تمسكه بالتسوية السياسية الرئاسية (التفاهم السياسي مع التيار الوطني الحر الذي أفضى إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للبنان) وما شاهدناه خلال الفترة الأخيرة، كان بمثابة تشويش على هذه التسوية، ومن ارتكب هذا التشويش عليه أن يراجع حساباته، وأن يقدم مصلحة لبنان الوطنية على أية أمور أخرى قصيرة المدى".


سعد الحريرى

لبنان

عمار حورى

حكومة لبنان

أخبار العرب

عرب وعالم

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