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مستشار الأمم المتحدة: "داعش" ارتكب جرائم حرب وإبادة فى العراق

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:35 ص
مستشار الأمم المتحدة: "داعش" ارتكب جرائم حرب وإبادة فى العراق تنظيم "داعش" الإرهابى - أرشيفية
أ ش أ

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أكد كريم أسعد أحمد خان، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس فريق التحقيق الدولى فى جرائم تنظيم "داعش" الإرهابى، المعروف بـ"يونيتاد"، أن التنظيم ارتكب جرائم فى العراق تشمل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.

وقال خان، فى تصريح خاص لراديو "سوا" الأمريكى، اليوم الأربعاء، إن فريق "يونيتاد"، المشكل بموجب قرار لمجلس الأمن رقم "2379، يواصل تحقيقاته مع الحكومة العراقية فى جرائم التنظيم الإرهابي، مشيرا إلى أن ما حصل يجب عدم تكراره مجددا.

وأضاف أن المحاكم العراقية ستتولى محاسبة عناصر "داعش"، لأن العراق "هو المتلقى الأساسى المقصود من هذه التحقيقات"، وأشار إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية خارجه بالأخص مع "طبيعة الجرائم الإرهابية العابرة للحدود التى ارتكبها داعش"، كما لفت إلى أن جمع المعلومات يمثل أهم التحديات التى تواجه فريق التحقيقات، مشددا على أهمية العدالة فى المحاكمات وضرورة تقديم أدلة ملموسة.

 

 

 


تنظيم داعش

الامم المتحدة

الحكومة العراقية

الحرب على الارهاب

جرائم الحرب

الابادة الجماعية

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