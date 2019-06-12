مستشارة النمسا تدعو إلى تجاوز الخلاف فى المواقف السياسية والدين

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دعت بيرجيته بيرلاين المستشارة الفيدرالية للنمسا إلى تجاوز الخلاف فى المواقف السياسية أو الأصل أو الدين أو الجنس و التركيز على القيم الموحدة والقواسم المشتركة للإنسانية.

وطالبت بيرلاين - فى كلمة لها اليوم الأربعاء أمام المجلس الوطنى النمساوى (البرلمان) بتوافق كل القوى السياسية فى اختيار مرشح نمساوى لرئاسة مفوضية الاتحاد الأوروبى من الشخصيات المميزة التى تخدم صالح النمسا.

وأوضحت أن الحكومة المؤقتة فى البلاد سوف تعمل على تعزيز الثقة والإنسانية وترسيخ قيم العمل الجماعى باعتبارها تقاليد نمساوية أصيلة، وذلك خلال فترة توليها السلطة حتى عقد الانتخابات البرلمانية المبكرة فى سبتمبر المقبل.

ونوهت المستشارة النمساوية إلى أن الحكومة الجديدة تركز على تحقيق الاستقرار والأمن وتوفير جميع الخدمات للمواطنين وحماية مصالح البلاد.

وفيما يتعلق بإنهاء الفصل التشريعي، طلبت المستشارة بيرلاين من أعضاء البرلمان اتخاذ جميع الترتيبات بسرعة وبشكل جماعي من أجل تحديد موعد الانتخابات المقبلة مع الأخذ في الاعتبار موعد 29 سبتمبر المقبل، والذي توافقت عليه معظم الأحزاب.