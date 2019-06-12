مساعد وزير الداخلية: الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدول

كتب محمود عبد الراضي

انطلقت فاعليات، جلسة نقاشية تحت عنوان «ترويج الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعى وأثرها على أمن المجتمع» المنعقدة بأكاديمية الشرطة.

وقال اللواء أحمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة ، بان أشكال الحروب تغيرت لم تعد بالطريقة التقليدية، وشكلت آليات غير نمطيه نتيجة ما وفرته الثروة المعلوماتية وترويج الشائعات أبرز حروب الجيل الرابع لزعزعة مؤسسات الدولة و تتعاظم تأثير الشائعات فى العصر الحديث وخاصة عندما تكون الشائعات صنيعة لتأثيرها على الأمن القومى.