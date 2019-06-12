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مركز المصالحة الروسى: رصد 11 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:44 م
مركز المصالحة الروسى: رصد 11 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا ـ صورة أرشيفية
موسكو(أ ش أ)

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أفاد مركز المصالحة الروسى للأطراف المتنازعة في سوريا اليوم الأربعاء بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية - التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11 انتهاكا لنظام الهدنة، وذلك في محافظتى اللاذقية (9) وحلب (2) 

وأضاف المركز - وفق ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية في نسختها الإنجليزية - أن الجانب التركي رصد خمسة انتهاكات لنظام وقف إطلاق النار، وذلك في محافظات حماة (2) وإدلب (1) وحلب (2).


يذكر أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا التي مزقتها الصراعات. وتقوم روسيا بعمليات إنسانية في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم وتساعد دمشق في توفير ممر آمن لعودة اللاجئين السوريين.


وفقًا للبيانات الصادرة عن طاقم التنسيق العسكرى الروسى والسورى، الذى صدر أمس الأول الإثنين ، عاد حوالي 1.8 مليون لاجئ سوري إلى أماكن إقامتهم الدائمة.

 


مركز المصالحه الروسى

روسيا

سوريا

الحرب فى سوريا

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