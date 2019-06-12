مرشحات الرئاسة الأمريكية يطالبن بأجور عادلة لفريق سيدات كرة القدم

كتبت ريم عبد الحميد

طالبت عدد من المرشحات الديمقراطيات فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بمساواة فريق سيدات كرة القدم الأمريكية مع فريق الرجال فى الأجور، وذلك بعد الفوز التاريخى الذى حققناه فى مباراتهن الافتتاحية فى بطولة كأس العالم على فريق تايلاند بنتيجة 13- صفر.

وبحسب ما ذكرت مجلة "تايم"، فإن هذا الانتصار الكبير أثار حالة من الاحتفاء بفريق السيدات الأمريكيات، خاصة وأن الفريق فاز بثلاث بطولات لكأس العالم من أصل سبعة منذ بدء البطولة عام 1991، كما أنه فاز بأربع ميداليات ذهبية منذ أن أصبحت اللعبة رياضة أولمبية عام 2016.

إلا أن الانتصار كان تذكيرا أيضا بأن عضوات الفريق يحصلن على أجور أقل بكثير من فريق الرجال. وكانت 28 من أعضاء فريق سيدات كرة القدم الأمريكية قد أقمن دعوى قضائية فى مارس الماضى ضد اتحاد اللعبة واتهموه بالتمييز على أساس النوع.

وعلقت المرشحة الرئاسية الديمقراطية كريستين جيليبراند على نتيجة مباراة أمس، وقال فى تغريدة على تويتر: "هناك فكرة: لو فزت 13- صفر، وهو أكبر عدد من الأهداف فى مباراة واحدة فى تاريخ كأس العالم، فيجب على الأقل أن تحصل على أجر متساو مع فريق الرجال".

من جانبها، قالت السيناتور إليزابيث وارين، المرشحة للرئاسة أيضا، "إن فريق سيدات كرة القدم الأمريكية هو الأول فى العالم ويساهم بعائدات فى كرة القدم الأمريكية أكثر من فريق الرجال، لكنهم لا يزالن يحصلن على جزء بسيط مما يحصل عليه الرجال. النساء يستحقن أجور متساوية مقابل عمل متساو أو أفضل فى المكاتب والمصانع وفى ملاعب كرة القدم".