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مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" و"الجمارك" لتسهيل إجراءات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 ص
مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" و"الجمارك" لتسهيل إجراءات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز توقيع مذكرة تفاهم بين "الحج والعمرة" و"الجمارك"
وكالات الأنباء

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وقعت وزارة الحج والعمرة، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للجمارك لتنفيذ مبادرة نقل أمتعة الحجاج من صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز الدولى بجدة إلى مساكنهم، والتى تهدف إلى تقليص مدة الانتظار وتسهيل إجراءات الحجاج عند وصولهم إلى المطار.

وتستهدف مذكرة التفاهم التى وقعها مدير فرع وزارة الحج والعمرة بمحافظة جدة المهندس مروان بن حسنى السليمانى، ومدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولى مشعل بن حسين الزبيدى، فى مرحلتها الأولى الرحلات القادمة من الهند، تركيا، المغرب، الجزائر، تونس، الكويت، الإمارات، البحرين، وتحقق ركيزتين أساسيتين فى خدمة ضيوف الرحمن وهما: تطوير إجراءات الاستقبال والتفويج عبر المنافذ مع توفير خيارات متعددة لخدمة نقل الأمتعة، وتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

الجدير بالذكر أن المبادرة تهدف إلى تعزيز راحة وسلامة الحجاج بشكل عام، والحرص على تحقيق أعلى معاير السلامة والأمن، وإلغاء الفترة الزمنية لتصعيد الأمتعة على الحافلات بشكل كامل، إضافة إلى سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية داخل الصالات، وتأتى هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للجمارك بالسعودية
مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للجمارك بالسعودية

 

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للجمارك بالسعودية
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للجمارك بالسعودية

 

 


وزارة الحج والعمرة

الهيئة العامة للجمارك

مطار الملك عبدالعزيز الدولى

موسم الحج

مكة المكرمة

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