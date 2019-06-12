وأدانت المحكمة "بيير ديون" (49 عامًا) في شهر مايو الماضي بانتهاك القانون بعد أن نشر مقطعين فيديو عن نفسه يمدح ألكسندر بيسونت مهاجم المركز الإسلامي في مدينة كيبيك ويحث الكنديين على "طرد المسلمين من البلاد". ونشر ديون مقاطع الفيديو في ذكرى مرور عامين على الهجوم وتم اعتقاله بعدها بيومين.

وتسبب الهجوم الذي وقع في عام 2017 في مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة آخرين.

وقال القاضي جيل جارنو إن ما نشره ديون "ممتلأ بالكراهية" والأحكام المسبقة.

وجاء حكم القاضي مشددًا بالرغم من أن التوصيات بحق المدان كان بالقيام بخدمة مجتمعية، بينما اقترح الدفاع 18 شهرًا من المراقبة، وفرض قيود صارمة على استخدام الإنترنت و1500 دولار تبرع لمنظمة إسلامية.