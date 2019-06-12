محكمة سويدية تبرئ مواطنًا أوزباكيًا من تهمة الإعداد لهجوم لصالح "داعش"

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برأت محكمة استئناف سويدية مواطنًا أوزباكيًا من تهمة الإعداد لهجوم فى العاصمة استوكهولم لصالح تنظيم "داعش" الإرهابى.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية اليوم الأربعاء أن المحكمة أفرجت عن ديفيد إدريسون /46 عامًا/، والذى سبق أن حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة جمع حوالي 500 كيلوجرام من المواد الكيميائية والسكاكين وأقنعة الغاز والمعدات العسكرية والاحتفاظ بصور لأهداف محتملة فى استوكهولم على هاتفه.

وأضافت الشبكة أن القاضى راجنار بالمكفيست أكد فى حيثيات حكمه أنه لا توجد أدلة كافية ضد إدريسون.