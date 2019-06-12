سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 12:01 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يصدق على الحيز العمرانى لمدينة البرلس بمساحة 407.101 فدانا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:28 م
محافظ كفر الشيخ يصدق على الحيز العمرانى لمدينة البرلس بمساحة 407.101 فدانا الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ _محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
صدق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على الحيز العمرانى لمدينة برج البرلس وأرض الجونة، بمساحة 407.101 فدان، والذى تم اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بجلسة 5 مايو 2019م كما تم اعتماده من اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية لقرى ومدن المحافظة والمشكلة بالقرارين الوزاريين 169 ، 502 لعام 2016م، وضم كامل أرض الجونة للحيز العمراني. 
 
وقدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأهالى برج البرلس وأرض الجونة، على اعتماد الحيز العمرانى للمدينة على مساحة407.101 فدان، والذى من شأنه الحد من التعديات الزراعية ومواجهة العشوائية.

كفر الشيخ

البرلس

حيز عمراني

تخطيط

مساحة

ارض الجونة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

فيديو..تفاصيل إحباط تهريب 2 طن حشيش و5 ملايين قرص كبتاجون بميناء دمياط

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

أجيري : سعيد بمستوى التجانس بين لاعبى المنتخب بعد 6 أيام تدريبات

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

مكافآت الإخوان لخلايا الأخبار المضللة ضد مصر فى كاريكاتير اليوم السابع

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

موجز 6.. محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

إنفو جراف.. تعرف على جميع حراس مرمى منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

"الخارجية" تدين حادث مقتل 95 شخصاً فى مالى

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

بعد اشتعال منصته.. تعرف على حقل النفط الإيرانى - القطرى × 10 معلومات

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

مداعبات عبد العال تحت القبة.. رئيس البرلمان يهدئ الأوضاع الصاخبة بروحه المرحة.. داعب نواب الشيكات: "بتودوا الملايين فين".. وقال لمنتقد التوكتوك: هما اللى نجحوك.. ولمرتضى: مش عارف مين تانى هيطلب رفع الحصانة عنك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة