محافظ كفر الشيخ يصدق على الحيز العمرانى لمدينة البرلس بمساحة 407.101 فدانا

كفر الشيخ _محمد سليمان

صدق الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على الحيز العمرانى لمدينة برج البرلس وأرض الجونة، بمساحة 407.101 فدان، والذى تم اعتماده من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بجلسة 5 مايو 2019م كما تم اعتماده من اللجنة الدائمة للأحوزة العمرانية لقرى ومدن المحافظة والمشكلة بالقرارين الوزاريين 169 ، 502 لعام 2016م، وضم كامل أرض الجونة للحيز العمراني.

وقدم محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأهالى برج البرلس وأرض الجونة، على اعتماد الحيز العمرانى للمدينة على مساحة407.101 فدان، والذى من شأنه الحد من التعديات الزراعية ومواجهة العشوائية.