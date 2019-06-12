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محافظ كفر الشيخ : سحب الأراضى ممن لم يستكمل طلب التقنين.. وتنفيذ الإزالات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:28 م
محافظ كفر الشيخ : سحب الأراضى ممن لم يستكمل طلب التقنين.. وتنفيذ الإزالات الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفرالشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، على سرعة إجراءات التقنين وتنفيذ الإزالة لغير الجادين، وتحصيل حق الدولة،تطبيقاً للقانون 144 لسنة 2017 الخاص بالتقنين حرصا على مصالح المواطنين  وسيتم حسم وضع الحالات التى لم تثبت جدية فى التقنين، سواء كانوا لم يتقدموا من البداية بطلب للتقنين أو تقدموا ولم يسددوا رسوم الفحص والمعاينة، ومن قاموا بتوقيع العقود ولم يستكملوا اجراءات التقنين، وضمهم الى موجات الإزالة للتعديات على أملاك الدولة.
 
ودعا محافظ كفرالشيخ، أصحاب عقود التقنين بالمحافظة المبادرة باستكمال الإجراءات التي تقوم المحافظة بتسهيلها ليتم تسليمهم العقود في نفس اليوم لتقنين أوضاعهم وخاصةً أصحاب الأراضي الزراعية ذات المساحات الكبيرة،مؤكدا انه سيتم إيقاف الطلبات وسحب قطعة الارض أو المبنى الموجود واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من لم يستكمل أجراءات طلب التقنين.
 
 

 


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