سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

بتكلفة مالية 310 مليون جنيه

محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادى (صور)

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:33 م
محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادى (صور) اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا - وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمستشفي نجع حمادى، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.

وتابع "الهجان" الأعمال الإنشائية بمستشفى نجع حمادى، المقامة على مساحة 4560 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 مليون جنيه، وذكر المحافظ أن المستشفى سوف تضم 126 سرير " 73 سرير إقامة– 12 سرير عناية مركزة – 15 سرير عناية حديثى ولاده – 18 سرير لقسم النساء والولادة – 4 أسرّه اقامة حروق – 4 أسرّه عناية حروق".

كما ستشمل المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة، والعلاج الطبيعى، وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية بجانب 5 غرف عمليات، و 8 أسرّه للإفاقة، وقسم الغسيل الكلوي وبه 34 ماكينة غسيل بالإضافة إلى 4 معامل وعدد 2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين.
 
كما تابع إنشاءات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع، والتى تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة، مشيرا بإن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط.

وأكد المحافظ بأنه سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية، والهندسية والكيميائية البسيطة، ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبا، مضيفا ان التكلفة الإستثمارية للمجمع تصل الي حوالي 700 مليون جنيه، ويوفر حوالى3 الآف فرصة عمل مباشرة، وحوالى10 الف فرصة اخرى غير مباشرة.

 


اخبار محافظات

مستشفى نجع حمادى

مجمع الصناعات الصغيرة

محافظ قنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور .. محافظ قنا : الضخ التجريبى بشبكات مياه محطة فرشوط نهاية يونيو

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 م

أهالى نجع العرينات بمحافظة قنا يطالبون برصف الطريق

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 03:30 ص

محافظ قنا: وصول طلمبات خاصة بتوسعات محطة مياه دشنا لحل مشكلة انقطاع المياه

الإثنين، 10 يونيو 2019 06:39 م

محافظ قنا : توريد ‪168‬ ألف و 768‬ طن قمح للشون والصوامع بنسبة 89٪؜

الأحد، 09 يونيو 2019 05:16 م

محافظ قنا: نعمل على إنهاء قوائم إنتظار مرضى القلب ضمن مبادرة الرئيس السيسى

الأحد، 09 يونيو 2019 01:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة