محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية لمستشفى نجع حمادى (صور)

قنا - وائل محمد

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمستشفي نجع حمادى، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يرافقه عدد من القيادات التنفيذية.



وتابع "الهجان" الأعمال الإنشائية بمستشفى نجع حمادى، المقامة على مساحة 4560 م2 بتكلفة مالية تصل إلى 310 مليون جنيه، وذكر المحافظ أن المستشفى سوف تضم 126 سرير " 73 سرير إقامة– 12 سرير عناية مركزة – 15 سرير عناية حديثى ولاده – 18 سرير لقسم النساء والولادة – 4 أسرّه اقامة حروق – 4 أسرّه عناية حروق".



كما ستشمل المستشفى قسم الاستقبال والطوارئ وقسم الأشعة، والعلاج الطبيعى، وقسم الحضّانات وقسم العمليات الجراحية بجانب 5 غرف عمليات، و 8 أسرّه للإفاقة، وقسم الغسيل الكلوي وبه 34 ماكينة غسيل بالإضافة إلى 4 معامل وعدد 2 صيدلية والمكاتب الإدارية واستراحات الأطباء والممرضين.



كما تابع إنشاءات مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة المقام على مساحة 300 ألف متر مربع، والتى تم تخصيصها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإقامة 13 مجمع صناعى بـ 12 محافظة من محافظات الجمهورية بهدف دعم قطاع الصناعة، مشيرا بإن المجمع سيضم 420 وحدة صناعية متنوعة النشاط.



وأكد المحافظ بأنه سيتم تخصيص وحدات للمواد الغذائية، والهندسية والكيميائية البسيطة، ومواد البناء يتراوح مساحة الوحدة بين 250 متر و480 متر تقريبا، مضيفا ان التكلفة الإستثمارية للمجمع تصل الي حوالي 700 مليون جنيه، ويوفر حوالى3 الآف فرصة عمل مباشرة، وحوالى10 الف فرصة اخرى غير مباشرة.



