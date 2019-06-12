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محافظ بنى سويف يقرر صرف 3 آلاف جنيه لعلاج طفلة مريضة بالفشل الكلوي

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:49 م
محافظ بنى سويف يقرر صرف 3 آلاف جنيه لعلاج طفلة مريضة بالفشل الكلوي محافظ بنى سويف والطفلة المريضة
بنى سويف : هانى فتحى

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 قرر المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، صرف ثلاثة آلاف جنيه مساعدة مالية لأسرة طفلة تعاني من مرض الفشل الكلوي، وذلك أثناء مناقشة ظروف أسرتها الاجتماعية خلال لقاء المواطنين الأسبوعي، حيث التقى المحافظ  الأسرة "بمكتبه "،للوقوف على ظروف الأسرة بشكل أكبر .

وكلف المحافظ التأمين الصحي والتضامن الاجتماعي باتخاذ ما يلزم لتوفير الرعاية الصحية وتوفير العلاج اللازم للحالة، موجها وكيل وزارة التضامن بدراسة إمكانية مساعدة الحالة بصرف إعانة للأسرة للمساهمة في تكاليف العلاج، كما قرر المحافظ صرف مساعدات مالية عاجلة لـ 30 أسرة، لمساعدتهم في تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، والذين تم بحث حالتهم الاجتماعية عن طريق مديرية التضامن الإجتماعي.

و وجه "عبد الجابر"، مسئولى التضامن الاجتماعي لاتخاذ كافة الاجراءات المتاحة بالتعاون مع المحافظة والمجتمع المدني لتوفير الحلول  الدائمة، والتي تتطلب التدخل السريع لحلها خاصة في مجال توفير الاحتياجات والمطالب الأساسية للمواطنين.

وناقش المحافظ خلال اللقاء الأسبوعي عدد من المشكلات والشكاوى والمطالب لمواطنين من المدن والقرى،الذين حرصوا على تقديم مطالبهم أمام المسؤول الأول بالمحافظة،وتنوعت المشكلات في عدد من القطاعات أهمها مياه الشرب والصرف الصحي  والري والصحة والتضامن الإجتماعي،حيث تم الإتفاق خلال اللقاء على حل بعض المشكلات المقدمة،والبعض الأخر قرر المحافظ تشكيل لجان فنية متخصصة لوضع واقتراح الحلول الفنية الممكنة وسرعة تنفيذها طبقا للقانون والإمكانات المتاحة.

واستمع المحافظ للشكوى المقدمة من أحد المواطنين، بشأن تضرره من وجود قنطرة على ترعة الإبراهيمية الواصلة بين مديرية الزراعة والمعهد الفني الصحي، وتقدم المواطن بمقترح  لإنشاء كوبري علوى بديلا عنها، وفى المقابل وجه المحافظ كل من مسئولى الري والوحدة المحلية بدراسة الموضوع وإعداد تصور لتنفيذ مقترح المواطن سواء بعمل كوبري علوى عليها أو مشاية وفقا للمتاح من الإمكانات وبالتنسيق بين الجهات المختصة، حفاظا على سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بدراسة مطلب أهالي قرية سعيد بريك بمنشأة عاصم مركز بني سويف، حيث  يتضررون فيه من عدم جودة مياه الشرب والمطالبة بتغيير 250 متر من المواسير إلى اسبستوس ، خاصة مع استعداد الأهالي للمساهمة في تحمل التكاليف، موجها بإعداد تقرير وعمل المقايسة التقديرية والتنسيق مع الأهالي والوحدة المحلية وتحت متابعة وإشراف من المحافظة.

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لقاء محافظ بنى سويف بالمواطنين
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لقاء المحافظ بالمواطنين 

 

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جانب من اللقاء

 


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محافظ بنى سويف

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