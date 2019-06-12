محافظ بنى سويف يتفقد مستشفى الحمًيات ويوجه بدراسة توسعة وحدة الغسيل الكلوى

بنى سويف هانى فتحى

تفقد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، مستشفى الحميات بمدينة بنى سويف، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين، رافقه الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة والدكتورة أسماء عبد الجواد مدير المستشفى، حيث تفقد وحدة الغسيل الكلوى بالمستشفى، موجها بعمل الدراسة اللازمة لإمكانية تجهيز وإنشاء دور ثالث لزيادة الطاقة الاستيعابية لأسرة وماكينات الغسيل الكلوى، مما يساهم فى تقديم خدمة أفضل بالكفاءة المطلوبة.

وتجول المحافظ بداخل بعض الاقسام المستشفى منها الاستقبال والعناية المركزة وغيرها، والتقى عددا من المواطنين المترددين على المستشفى، مستفسرا منهم عن مستوى الخدمة المقدمة لهم، موجها إدارة المستشفى بحصر أية احتياجات للعمل على توفيرها بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، على أهمية ملف الصحة والذى يتعلق بصحة وسلامة المواطنين يأتى فى مقدمة أولوياته، مشدداً على استمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة، سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم الخدمة الطبية والعلاجية بالشكل المطلوب.