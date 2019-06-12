محافظ بنى سويف يتفقد الكلية التكنولوجية قبل دخولها الخدمة العام الدراسى المقبل

بنى سويف : هانى فتحى

تفقد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، اليوم الاربعاء، مواقع عمل عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، ضمن البرنامج الميداني الأسبوعي لمتابعة معدلات التنفيذ بالمشروعات، وتذليل كافة العقبات التي قد تواجه الأعمال من خلال أجهزة المحافظة المختصة والجهات والوزارات المعنية.

وشملت جولة المحافظ عدداً من المواقع منها:موقع مشروع إنشاء الكلية التكنولوجية الجديدة بالحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، والتي تعتبر الأولى في الصعيد،ومن المقرر افتتاحها خلال الأيام القادمة ودخولها الخدمة العام الدراسي القادم، وهي من المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية وتمثل نقلة في مجال التعليم التكنولوجي ضمن الخطوات العملية المنفذة في اطار رؤية مصر 2030.

وكان في استقبال المحافظ، العقيد تامر أبو بكر، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية بالكلية التي يتم إنشاؤها ضمن 3 كليات تكنولوجية جديدة وهي:القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة،و الدلتا في قويسنا محافظة المنوفية،بجانب كلية بني سويف التكنولوجية ومقرها الحي الأول بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل.

واستمع المحافظ من القائمين على تنفيذ المشروع لموجز عن سير العمل بإنشاءات الكلية، والتي يتم إنشاؤها عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي تبلغ مساحتها الاجمالية 13200 متر، وتتكون من المبنى التعليمي على مساحة 2244 متر يضم قاعات للتدريس ومكاتب إدارية ومعمل، بجانب منطقة انتظار سيارات ومسجد يسع 100 فرد، علاوة على خزان مياه أرضي.

وسوف تقبل الكلية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن طريق مكتب تنسيق القبول التابع لوزارة التعليم العالي ،حيث أثنى المحافظ على هذه النوعية من الكليات الجديدة والتي تتميز بنوعية جديدة من المناهج والتخصصات الفنية والمهنية الهامة وأسلوب التدريس ونوعية ومستوى الخريج الذي تفرزه للمجتمع، مشيرا إلى أن هذا المشروع ضمن سلسة من المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي جعلت من المحافظة مركز هاما في أكثر من مجال، ورقما محوريا في خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة

وقال المحافظ إنه يضاف لأهمية هذه النوعية من الكليات أن بني سويف تحتاج إلى خريجين على مستوى عال من التدريب الفني والعلمي ولديهم القدرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الزيادة المطردة في المصانع والشركات بمناطق المحافظة الصناعية ، والتي تحتضن كبريات الشركات سواء على المحلي أو الدولى

وتضمنت الجولة أيضا تفقد مشروع الإسكان الإجتماعي بياض العرب وبني سليمان الشرقية ضمن المرحلة الثانية من المشروع الذي نفذته مديرية الإسكان