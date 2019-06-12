محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بـ 220 درجة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لهذا العام.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق القبول سيكون من 220 درجة بجميع المدارس الثانوى العام.

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام "153126" طالب وطالبة نجح منهم "149932".