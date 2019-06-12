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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بـ 220 درجة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:36 م
محافظ القاهرة يعتمد تنسيق الثانوية العامة بـ 220 درجة محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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أعلن محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام لهذا العام.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، لـ"اليوم السابع"، أن تنسيق القبول سيكون من 220 درجة بجميع المدارس الثانوى العام

وكان اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة اعتمد نتيجة نهاية العام للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2018-2019 بنسبة نجاح بلغت 82 % حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام "153126" طالب وطالبة نجح منهم "149932". 


تنسيق الثانوى العام

تنسيق مدارس الثانوى

الثانوى العام

تنسيق الثانوى فى القاهرة

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