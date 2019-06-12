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محافظ الفيوم يحيل رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة للتحقيق

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:58 م
محافظ الفيوم يحيل رئيس الوحدة المحلية بزاوية الكرادسة للتحقيق محافظ الفيوم
الفيوم رباب الجالي

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أحال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، رئيس الوحدة المحلية بقرية زاوية الكرادسة التابعة لمركز الفيوم، للتحقيق لتقصيره فى آداء مهام عمله.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الفيوم تطوير وتأهيل البنية التحتية لترعة بحر بيهمو، والتى يقوم على تنفيذها مسئولو برنامج الاتحاد الأوربي للتنمية الريفية، حيث تلاحظ تراكم القمامة والمخلفات بمكان موقع ترعة بحر بيهموالتابعه لقرية زاوية الكرادسة، وكلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية ببيهمو التابعة لمركز سنورس برفع كافة المخلفات الناتجة.

وأكد محافظ الفيوم أنه لا تهاون مع المقصرين والمتخاذلين فى آداء المهام المنوطة بهم وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات حيال من يثبت إهماله فى أي قطاع من قطاعات المحافظة.


 


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