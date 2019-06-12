محافظ الغربية: توفير مساكن إيواء عاجلة لـ 14 أسرة بطنطا

الغربية – مصطفى عادل

إستقبل اللواء هشام السعيد محافظ الغربية اليوم بمكتبه بالديوان العام الأسر ،المتضررة من صدور قرارات إزالة لمنازلهم التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، نظراً لتشكيلها خطراً داهماً على حياة أكثر من 14 أسرة، بمنطقة تل الحدادين.

وشرح السكان مشكلتهم لمحافظ الغربية، والذى قام على الفور بإستدعاء الشيخ صبرى عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وإستعرض معه عدد من المقترحات لإيجاد حلول لمساعدة هذه الأسر، وتم التنسيق لتوفير شقق بديلة لهذه الأسر.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الإجتماعى، بتدبير فورى 3 كراسى متحركة لسيدتان ،نظراً لظروفهن الصحية ،ولطفلة تعانى من عدم القدرة على الحركة، كما وجه أيضاً بإجراء عمليتين إزالة مياة بيضاء لسيدتين.